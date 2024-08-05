В России разрабатывают «Госджипити»

В Псковской области намерены интегрировать искусственный интеллект в деятельность правительства и исполнительной власти, сообщают «Вести» со ссылкой на начальника управления цифрового развития регионального правительства Виталия Рахманова.

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В настоящее время прорабатываются различные проекты, включая обработку документов и обращений граждан. Одним из них является инициатива под названием «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением, переводя «чиновничий» язык на понятный для всех.

«У нас оцифрованы документы – вся переписка с 2010 года. Для того, чтобы решить проблему. Также подготовка нормативно-правовых документов. Зачастую, есть идея – надо положить на бумагу с точки зрения правовой основы и начинается у каждого свои требования. Положил задачу и система уже посмотрела – опыт коллег, нет ли конфликта и на выходе хороший документ, не содержит ошибок. Модерацию никто не отменял. Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором, здесь так же», – объяснил Рахманов.



Он подчеркнул, что модерация и контроль все еще необходимы, поскольку машина не способна на эмоциональные реакции, которые важны в работе чиновников.