Ученые нашли способ выращивать розы без шипов. Исследование показало, что за рост колючек у растений отвечает одно древнее семейство генов. Оно сохранилось у разных видов, несмотря на миллионы лет эволюционного разделения.

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Команда из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Нью-Йорке сравнила геном одомашненного баклажана, у которого нет колючек, с его дикорастущим родичем. Она выявила семейство генов LOG.

Гены LOG в норме отвечают за выработку гормона, который вызывает деление и рост клеток. Определенные мутации LOG привели к исчезновению шипов у баклажанов.

Дальнейший анализ показал, что у 20 видов растений появление колючек связано с данными генами. Редактирование генома позволило ученым вывести виноград и розу без шипов.

Колючки позволяют растениям защититься от травоядных. Однако они затрудняют ведение сельского хозяйства. Результаты нового исследования указали на способ уделить колючки у пищевых и декоративных культур.

Кроме того, открытие позволяет лучше понять конвергентную эволюцию всего живого. В ходе этого процесса не связанные между собой виды приобретают одинаковые свойства, сообщает Science.

Ранее сообщалось, что китайские ученые расшифровали полный геном женьшеня. Им удалось выявить более 77 тысяч генов, кодирующих белки.