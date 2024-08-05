Разоблачен миф о величайшей загадке истории XIX века

Международная группа ученых из различных учреждений, включая Центр эволюции Милнера при Университете Бата (Великобритания), провела новый генетический анализ, который разоблачил популярный 200-летний миф о Каспаре Хаузере, личность которого является одной из величайших исторических загадок XIX века. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

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Каспар Хаузер появился на рыночной площади в Нюрнберге (Германия) в 1828 году. Подросток поначалу не мог полноценно говорить или писать, но со временем он объяснил, что провел всю свою жизнь в подземной темнице, где за ним присматривал таинственный человек, лица которого он никогда не видел. Через пять лет его убили, несмотря на то что король Баварии Людвиг I приказал круглосуточно охранять его. Возникли слухи, что найденыш мог быть похищенным наследником Баденского престола.

Ученые проанализировали ДНК из прядей волос Хаузера, что позволило повысить точность результатов по сравнению с предыдущими исследованиями. Оказалось, что митохондриальная ДНК Хаузера не совпадает с ДНК членов Баденского дома, тем самым была опровергнута теория о его королевском происхождении.

Несмотря на успех в опровержении теории о «принце», истинная личность Каспара Хаузера остается нераскрытой. ДНК-анализ показал, что его митохондриальная ДНК принадлежит западно-евразийской группе, но это не позволяет точно определить, откуда он родом.