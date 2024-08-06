На Камчатке активизировался уникальный гейзер

Самый крупный гейзер Кроноцкого заповедника на Камчатке проснулся. Ранее это событие сложно было зафиксировать, так как извержения происходили нерегулярно.

Грот находится в Долине гейзеров на Камчатке. Долгое время рассказы путешественников о его извержении считались выдумкой. Точку в этом вопросе поставили фотоснимки и видеокадры, сделанные в 1991 году. С тех пор Грот был общепризнан как гейзер с очень редкими извержениями. Однако в 2024 году он стал извергаться раз в неделю. Последний выброс мощной струи кипятка произошел в субботу, 3 августа во время прохождения туристической группы по маршруту. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

«Расписание» Грота стабилизировалось с начала мая. Но извержения происходят всегда внезапно и спрогнозировать их невозможно. Камчатский гейзер занимает второе место в мире по объему извергаемой горячей воды (310 м3 за одно извержение). На первом месте – «Пароход» в США.