Эксперт назвал явные признаки прослушки на телефоне

Если телефон быстро разряжается, на нем может быть установлена шпионская программа, предупредил IT-эксперт Артем Геллер. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что распознать прослушку практически невозможно.

По его словам, единственное, что может о ней свидетельствовать, это эхо при телефонном разговоре.

«Если ваш аккумулятор на телефоне начал более усиленно терять количество энергии, это может говорить о шпионской программе на вашем мобильном. Особенно если устройство новое и куплено недавно. В остальном, скорее всего, вы ничего не заметите. Прослушку на телефоне также распознать самостоятельно практически невозможно. Если у вас появилось эхо, вы слышите свой собственный голос при каждом телефонном разговоре, то, возможно, у вас и стоит прослушка», — пояснил Геллер.



При этом он отметил, что иногда эхо бывает и без прослушки. Как подчеркнул IT-эксперт, обнаружить шпионскую программу на устройстве достаточно тяжело. Он уточнил, что проще заранее узнать способы, как не попасться на уловки злоумышленников и не получить такую программу.

Специалисты «Лаборатории Касперского» ранее зафиксировали в России новый вирус троян, специализирующийся на кибершпионаже. Данное программное обеспечение нацелено на пользователей устройств под управлением операционной системы Android.