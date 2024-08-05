Метеоролог назвал последствия магнитной бури уровня G3 на Земле

Геомагнитное поле Земли после прошедшей в ночь с воскресенья на понедельник магнитной бури высокого уровня G3 находится в спокойном состоянии. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Вечерняя Москва».

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По словам метеоролога, в течение понедельника, 5 августа, мангитосфера Земли будет находиться в диапазоне от спокойной до временами неустойчивой. В ближайшие несколько дней существенного изменения геомагнитного поля не ожидается.

Сильные магнитные бури прошли в выходные, 3 и 4 августа. При этом мощные вспышки на солнце продолжаются. Их интенсивность достигает максимально возможного класса X. Накануне, 4 августа, магнитная буря на Земле повышалась до уровня G3 (самый сильный).

Во время магнитных бурь желательно избегать физических нагрузок, дачникам необходимо уменьшить количество работ, а спортсменам выбрать умеренный темп тренировок, напомнил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.