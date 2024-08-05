Motorola Edge 50 Ultra обошел Samsung Galaxy S24 Ultra в рейтинге камерофонов

Motorola Edge 50 Ultra оказался лучшим камерофоном, чем Samsung Galaxy S24 Ultra
Смартфон Motorola Edge 50 Ultra произвел фурор на рынке благодаря своей камере, удивив экспертов DxOMark.
Камера нового флагмана компании показала высокие результаты, став наравне с лучшими моделями от Apple и Samsung.
Согласно результатам тестирования, Motorola Edge 50 Ultra получила 146 баллов, что равно оценке камер iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
В то же время, флагман Samsung Galaxy S24 Ultra оказался на два балла позади. Эти результаты позволили Motorola занять 18-е место в общем рейтинге камер смартфонов.
Отличительные черты камеры Motorola включают в себя превосходную портретную съемку, быструю и точную автофокусировку, отличные результаты при съемке с зумом и эффективный ночной режим для фото и видео.
Единственный недостаток — появление артефактов на некоторых изображениях.
Основная камера Motorola Edge 50 Ultra включает датчик OmniVision OV50H на 50 Мп, широкоугольный объектив на 50 Мп и перископический телевик на 64 Мп, что позволяет устройству конкурировать с топовыми моделями на рынке и предлагать пользователям высококачественные фотографии и видео.