Американский грузовик Cygnus пристыкуется к МКС 6 августа

Американский космический грузовик Cygnus должен пристыковаться к МКС 6 августа. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Cygnus была запущена накануне вечером с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

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Трансляция велась на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Планируется, что стыковка Cygnus с МКС будет осуществляться рукой-манипулятором Canadarm-2: робот "захватит" сблизившийся со станцией корабль и затем присоединит его к американскому модулю Unity.

В рамках миссии космический корабль Cygnus должен доставить на МКС 3,7 тонны груза, в том числе оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.