Эксперты оценили, к чему приведет блокировка Android и iOS в России

Если в России заблокируют Android и iOS, то заменить американские операционные системы смогут китайские. Однако сложности возникнут из-за дефицита самих гаджетов, заявил IT-эксперт, главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

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Так специалист в беседе с 360.ru прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Диденко, предсказавшего, что вскоре в России будет заблокирован не только YouTube, но и Google, Android и iOS. В этом случае можно будет использовать альтернативные ОС, однако проблема заключается в их внедрении, объяснил Гелер.

«Существуют китайские операционные системы, есть российские. Вопрос лишь в том, что на рынке нет устройств сейчас, которые могли бы с ними работать», — подчеркнул он.



Сегодня в Китае уже ведется разработка новых технологий, однако пока речи о массовом внедрении ОС на гаджеты нет, добавил эксперт. Таким образом, появится проблема отсутствия самих «трубок», из-за чего придется решать вопрос их ввоза в страну – это будет длительный процесс, предупредил Геллер.

Однако есть вероятность, что в случае блокировки сервисов Google использовать их жители России продолжат с помощью VPN, считает кандидат технических наук и доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Зиборов. В качестве примера он привел заблокированные сегодня ресурсы, которыми россияне продолжают активно пользоваться. Он также подчеркнул, что даже разработчики сегодня вряд ли могут запретить мобильные операционные системы.

«Каждый производитель смартфонов — это отдельная корпорация и установленный Android всегда разный», — подчеркнул специалист.



Напомним, Диденко до этого в качестве аргумента в пользу блокировки сервисов привел отключение Netflix, заявив, что «никакой «трагедии» после этого не случилось. Позже он назвал свои слова «личным прогнозом».