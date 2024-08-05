Эксперт дал советы по подготовке смартфона к продаже

Россиянам рассказали, как подготовить смартфон к продаже
Перед продажей своего личного телефона следует выйти из всех аккаунтов и удалить с устройства все данные. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Он напомнил, что на смартфоне могут быть важные файлы, конфиденциальные записи и компрометирующие фотографии, поэтому важно перенести информацию на другое устройство, чтобы данные не попали к третьим лицам. По словам эксперта, лучше всего сбросить гаджет до заводских настроек после переноса всей важной информации.
Кроме того, перед продажей важно убедиться, что в смартфоне не осталась сим-карта.
«Не стоит передавать симку вместе с гаджетом, так как к ней могут быть привязаны ваши личные аккаунты. Нужно ее изымать», — указал Ульянов.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков до этого говорил, что прежде чем приобрести гаджет с рук, важно отправить его на проверку в сервисный центр. Он отметил, что устройства б/у могут быстро выйти из строя, поэтому важно оценить, в каком состоянии они находятся.