Начался период ретроградного Меркурия

Астрологи указали, что с 5 по 28 августа будет продолжаться период ретроградного Меркурия. Это время считается неблагоприятным для важных решений и новых начинаний.

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Периоды ретроградного Меркурия происходят три-четыре раза в год и длятся несколько недель. Поскольку Меркурий считается богом торговли, движения и коммуникаций, во время ретроградов могут наблюдаться нарушения в этих сферах: сбои в работе транспорта, перебои со связью, нарушения договоренностей.

В период ретроградного Меркурия астрологи не рекомендуют планировать дела, зависящие от внешних обстоятельств – велика вероятность каких-либо накладок. Если важные встречи нельзя отменить, к ним следует тщательно подготовиться.

Специалисты не советуют совершать большие покупки. Так, приобретенная в этот период техника может часто ломаться. Также не рекомендуется начинать серьезные дела, менять работу и начинать ремонт. Но такой период хорошо подходит для завершения уже имеющихся дел и подведения итогов.

Предыдущий период ретроградного Меркурия произошел в апреле. Следующий ожидается 26 ноября – 15 декабря.