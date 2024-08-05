Названы ошибки при зарядке смартфона, которые «убивают» его

Если всегда заряжать телефон до 100%, можно испортить его, рассказал «Газете.Ru» технический эксперт Илья Казаков.
По его словам, так как современные аккумуляторы рассчитаны на конкретное количество циклов, лучше избегать их полной зарядки.
«Современные аккумуляторы телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки. И чтобы они прослужили дольше, рекомендуется никогда не заряжать до 100%. Дело в том, что, если вы всегда заряжаете батарею до 100%, эти циклы закончатся раньше», — объяснил специалист.
Эксперт отметил, что не рекомендуется заряжать смартфон ночью. Можно не уследить за его перезарядкой и перегревом. Также не нужно пользоваться телефоном во время его зарядки, так как это приводит к перенапряжению аккумулятора. Лучше не заряжать постоянно гаджет, поскольку так батарея меньше проработает.
«Один из главных врагов аккумуляторов — тепло, и, заряжая телефон в чехле, вы удерживаете вырабатываемое тепло. Это приведет к нагреванию аккумулятора и других внутренних компонентов телефона. Перед зарядкой снимите с устройства чехол, чтобы дать батарее "подышать"», — подчеркнул Казаков.
Специалист добавил, что следует использовать только совместимое с телефоном зарядное устройство, иначе устройство может перегреться или будет заряжаться слишком медленно. Кроме того, не нужно заряжать смартфон от ноутбука, подытожил эксперт.
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