Названы ошибки при зарядке смартфона, которые «убивают» его

Если всегда заряжать телефон до 100%, можно испортить его, рассказал «Газете.Ru» технический эксперт Илья Казаков.

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По его словам, так как современные аккумуляторы рассчитаны на конкретное количество циклов, лучше избегать их полной зарядки.

«Современные аккумуляторы телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки. И чтобы они прослужили дольше, рекомендуется никогда не заряжать до 100%. Дело в том, что, если вы всегда заряжаете батарею до 100%, эти циклы закончатся раньше», — объяснил специалист.



Эксперт отметил, что не рекомендуется заряжать смартфон ночью. Можно не уследить за его перезарядкой и перегревом. Также не нужно пользоваться телефоном во время его зарядки, так как это приводит к перенапряжению аккумулятора. Лучше не заряжать постоянно гаджет, поскольку так батарея меньше проработает.

«Один из главных врагов аккумуляторов — тепло, и, заряжая телефон в чехле, вы удерживаете вырабатываемое тепло. Это приведет к нагреванию аккумулятора и других внутренних компонентов телефона. Перед зарядкой снимите с устройства чехол, чтобы дать батарее "подышать"», — подчеркнул Казаков.



Специалист добавил, что следует использовать только совместимое с телефоном зарядное устройство, иначе устройство может перегреться или будет заряжаться слишком медленно. Кроме того, не нужно заряжать смартфон от ноутбука, подытожил эксперт.

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