Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус типа «Троян», который используют для кибершпионажа. Его жертвой становятся владельцы Android-устройств в России, пишут «Ведомости».

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Новый вирус получил название LianSpy. Специалисты предполагают, что слежка за россиянами началась с середины 2021 года. Обнаружить вредоносное программное обеспечение (ПО) было трудно, поскольку мошенники тщательно скрывали свои действия.

По данным «Ведомостей», слежка носила точечный характер. Вирус обнаружили минувшей весной — с этого времени специалисты «Лаборатории» зафиксировали более десяти целей злоумышленников. Однако неизвестно, кто именно пострадал от кибершпионажа.

Ранее Центробанк России предупредил россиян о рисках, связанных с игрой Hamster Kombat. Специалисты подчеркнули, что разработчики не гарантируют, что пользователи получат реальные деньги из виртуальной валюты.