Эксперт рассказала, как улучшить качество снимков на iPhone

Предварительно изучив и испытав возможности камеры iPhone, можно улучшить качество снимков в решающие моменты. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

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Она подчеркивает важность знакомства с настройками камеры. Ночной режим, автоматически активирующийся в условиях слабого освещения, портретный режим для выделения основного объекта, и функция Live фото, требующая внимательного использования, – вот лишь некоторые из них.

Голицына советует использовать HDR для улучшения баланса света и тени, активировать сетку для правильного кадрирования и не игнорировать съемку в формате RAW для последующей обработки. Для видео она рекомендовала выбирать разрешение 4K, а для ручной настройки фокуса и экспозиции – просто коснуться экрана.

«Конечно, перед съемкой убедитесь, что объектив вашей камеры чистый. Пыль и пятна могут значительно испортить кадр. Для очистки лучше использовать мягкую ткань. Освещение играет ключевую роль в качестве фотографий. Старайтесь снимать при естественном свете, избегая прямых солнечных лучей, чтобы на снимке не было резких теней», – добавила эксперт.



После съемки, по словам Голицыной, не стоит бояться экспериментировать с возможностями встроенного редактора изображений.