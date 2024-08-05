Продажи смарт-часов в России достигли исторического максимума

В первой половине 2024 года в России было реализовано 2,8 млн «умных» часов на общую сумму $22,3 млрд руб., что стало абсолютным рекордом продаж в данном сегменте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

Данные ретейлера показывают стремительный рост продаж «умных» часов в России. Если в 2020 году было продано всего 700 тыс. устройств, то в последующие годы цифры значительно увеличились: в 2021 и 2022 годах – по 1,1 млн, а в 2023 году – уже 2,3 млн. Основным драйвером роста стал заметный спад цены устройств. Средняя стоимость «умных» часов снизилась с 15 тыс. руб. в 2020 году до 7,8 тыс. руб. в 2024 году, что стало возможным благодаря появлению большого количества недорогих моделей.

Спрос на «умные» часы также увеличивается за счет перераспределения интереса от фитнес-трекеров. В первом полугодии 2024 года продажи последних упали на 15% по сравнению с предыдущим годом, составив 600 тыс. устройств на сумму 1,5 млрд руб.

Среди российских потребителей наблюдается переход на «умные» часы известных брендов. Доля продаж новых и малоизвестных китайских брендов снизилась с 43 до 40% за последний год, в то время как популярность признанных производителей продолжает расти.

В топ-5 самых продаваемых брендов «умных» часов по итогам первого полугодия 2024 года вошли: малоизвестные бренды из Китая (40%), Xiaomi (15%), Huawei (13%), Apple (6%) и Samsung (5%).

В то же время по объему выручки лидерство за первое полугодие 2024 года делят: Apple (32%), Huawei (21%), Samsung и Xiaomi (по 11%), малоизвестные бренды из Китая (10%) и Garmin (4%).