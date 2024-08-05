Тим Кук пообещал внедрить ChatGPT в iPhone уже в 2024 году
Тим Кук, генеральный директор Apple, объявил, что ChatGPT будет интегрирован в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia к концу 2024 года.
Это заявление прозвучало во время квартального отчета Apple.
Напомним, что интеграция ChatGPT была впервые анонсирована на WWDC 24 в июне и комментарии Кука подтверждают, что сроки остаются в силе.
После апдейта Siri, с разрешения пользователя, сможет показывать ответы ChatGPT, а также использовать его для генерации текста и изображений. Детище OpenAI будет работать на базе модели GPT-4o.
Пользователи iPhone, iPad и Mac смогут использовать ChatGPT бесплатно, без создания учетной записи, а подписчики ChatGPT Plus смогут подключить свои аккаунты для доступа к платным функциям.
Запросы к языковой модели не будут сохраняться OpenAI, а IP-адреса пользователей будут скрыты.