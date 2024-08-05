Apple отложила выход складного планшета

Корпорация Apple отложила выход своего первого складного планшета, назначенный на 2025 год. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

© Lenta.ru

В записке для инвесторов Пу отметил, что компании пришлось временно заморозить проект складного iPad. По словам специалиста, в Apple сперва были уверены в том, что устройство появится не позже 2025 года. Теперь же в компании полагают, что складной девайс поступит в массовое производство и на рынок в 2026 году.

Основной причиной срыва производства Джефф Пу назвал проблему с качеством складного дисплея. Судя по всему, гибкая передняя панель не устраивает руководителей Apple. При этом аналитик полагает, что проблема поправима, поэтому в корпорации назначили предварительную дату выпуска устройства на второй квартал 2026 года.

В материале специалист отметил, что верит в потенциал американской корпорации. Позитивный прогноз, в том числе, связан с положительным влияением на рынок нейросети Apple Intelligence, которую запустят осенью 2024 года, и релизом iPhone 17 в 2025 году.

В июне аналитик Джефф Пу заявил, что первый складной смартфон компании Apple получит один дисплей. Специалист полагает, что новый iPhone будет очень похож на Huawei Mate Xs 2 и выйдет в 2026 году.