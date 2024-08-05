Назван неприятный способ обезвреживания фейковых банковских приложений

Директор центра компетенций по информационной безопасности компании Т1 Интеграция Виктор Гулевич в беседе с агентством «Прайм» предостерег россиян о рисках загрузки фейковых банковских приложений и предоставил рекомендации по обеспечению безопасности.

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«Важно помнить, что приложения, загружаемые не из официальных магазинов, могут быть подделками и представлять собой серьезную угрозу, особенно если это банковское приложение. Мошенники могут получить доступ к вашим финансам», – подчеркнул Гулевич.



Он советует внимательно изучать название, логотип и информацию о разработчике приложения перед его установкой. Низкий рейтинг или негативные отзывы могут указывать на поддельное приложение.

Если вы обнаружили подозрительное приложение на своем устройстве, не вводите в него личные данные.

«Сразу удалите приложение и войдите в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка для проверки своих счетов на наличие подозрительной активности», – сказал Гулевич.



В случае, если данные были введены в поддельное приложение, необходимо срочно сменить пароли для доступа к онлайн-банкингу и другим важным аккаунтам, а также заблокировать счета и запросить перевыпуск банковских карт.

«После этого необходимо проверить устройство на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусного программного обеспечения», – добавил Гулевич.



Эксперт настоятельно рекомендует сообщить банку о мошенническом приложении, чтобы предотвратить возможные убытки и обеспечить безопасность своих средств.