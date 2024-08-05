В России разработают ИИ для предсказания катаклизмов

Учёные СКФУ разработают сервис с использованием ИИ, для точных прогнозов предстоящих 4климатических катастроф

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Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создают цифровой сервис гидрометеорологических карт для предупреждения природных катаклизмов на Северном Кавказе. Этот сервис будет оперативно анализировать климатические данные и предоставлять точную информацию о возможных затоплениях и других неблагоприятных процессах в ближайшие 5-10 лет. Цифровая модель поможет прогнозировать и отображать на карте опасные участки.

Проект станет полезным для сельхозпроизводителей, строительных компаний и бизнеса в целом, помогая выбирать безопасные места для строительства заводов и другой инфраструктуры. Сервис представляет собой удобную интерактивную карту, созданную на основе анализа больших данных. Сейчас работа идёт над картой для Северного Кавказа, но в будущем планируется охватить все регионы России, рассказал руководитель международного геотехнического центра СКФУ Евгений Шапошников.

Карты будут формироваться на основе климатических наблюдений за последние 15-20 лет и учитывать прогнозы метеорологов и рельеф местности. На реализацию проекта выделено 1 млн рублей Фондом содействия инновациям по нацпроекту «Наука и университеты». В течение года учёные создадут необходимую материальную базу, разработают базы данных и сделают удобный пользовательский интерфейс, чтобы затем представить проект бизнес-партнёрам для дальнейшего финансирования.