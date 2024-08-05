Найденные в антарктических льдах организмы насторожили ученых

Ученые в статье для Nature Communications пришли к выводу, что некоторые древние микроорганизмы, обитающие в суровых условиях Антарктиды, могут особым образом действовать как паразитические хищники. Это открытие проливает новый свет на их роль в экосистемах и поднимает вопросы об их потенциальном влиянии на Землю и за ее пределами.

В замерзших глубинах Антарктиды Глубокое озеро является домом для архей, одноклеточных организмов, которые успешно выживают в экстремальных условиях. Как заключили исследователи из Сиднейского технологического университета и Королевского института морских исследований Нидерландов, несмотря на низкие температуры и высокую соленость озера, микроорганизмы не просто выживают, но и охотно проявляют хищническое поведение, никогда ранее не зарегистрированное у архей. Исследователи заметили, что группа архей, известная как DPANN, для выживания паразитически зависит от организмов-хозяев, демонстрируя агрессивное поведение.

По мнению ученых, такие археи могут проникать в клетки-хозяева и разрушать их, подобно тому, как действуют некоторые вирусы. Исследование дает представление о роли архей в экосистемах, особенно в экстремальных условиях. В статье говорится, что археи являются «спасательным кругом», о котором часто забывают по сравнению с бактериями и эукариотами. Обнаруженная учеными их способность действовать как хищники может иметь серьезные последствия для круговорота питательных веществ и контроля численности микробов в экосистемах.

Как полагают авторы, уникальная биохимия этих организмов может предложить решения в таких областях, как биоремедиация (процесс очистки почв с применением микроорганизмов) и смягчение последствий изменения климата. Результаты исследования дают повод для более детального осмысления истории жизни на Земле и ее потенциального существования даже на других планетах, где могут преобладать крайне суровые условия.

Ранее международная команда исследователей из Всемирной программы по борьбе с комарами представила новый подход к контролю популяций кровососущих насекомых. Специалисты предложили использовать дроны для доставки зараженных бактериями комаров в естественную среду обитания. Результаты их работы опубликованы в научном журнале.