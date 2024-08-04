Tecno представила свой первый смартфон с беспроводной зарядкой

Компания Tecno представила новый камерофон Camon 30S Pro, впервые включив в свою линейку устройство с функцией беспроводной зарядки. В комплекте с девайсом идет станция беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Об этом сообщает издание 91mobiles.

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Новинка Tecno Camon 30S Pro оснащена основной камерой на 50 Мп (сенсор Sony IMX896), поддерживающей оптическую стабилизацию и способной снимать в разрешении 100 Мп. Благодаря продвинутым алгоритмам, качество и детализация снимков значительно повышаются. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.

Дисплей устройства размером 6,8 дюйма изготовлен по технологии AMOLED, имеет изогнутые края, поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает яркости до 1300 нит. Звук обеспечивают двойные стереодинамики Dolby Atmos.

Camon 30S Pro поддерживает как беспроводную зарядку мощностью 20 Вт, так и быструю проводную зарядку на 45 Вт. Благодаря аккумулятору на 5000 мАч устройство полностью заряжается всего за 55 минут. За производительность отвечает чипсет MediaTek G100 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Уникальность модели Camon 30S Pro подчеркивает ее экокожа в цвете «Жемчужное золото», изготовленная из кофейной гущи.

Цена устройства, а также дата выхода новинки в России пока не раскрываются.