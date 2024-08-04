Во всех iPhone 17 обновится одна из важнейших камер

Аналитик и инсайдер Джефф Пу в своем последнем заявлении утверждает, что все четыре модели iPhone 17, выход которых ожидается в следующем году, будут оснащены усовершенствованной 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Об этом сообщает издание MacRumors.

В отчете, предоставленном инвестиционному банку Haitong, Пу представляет схему, подтверждающую, что линейка iPhone 17, включая модели iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будет оборудована 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестикомпонентным пластиковым объективом. Это существенно превосходит характеристики iPhone 15, который оснащен 12-мегапиксельной камерой с пятикомпонентным объективом.

В январе другой аналитик – Минг-Чи Куо – также предположил, что одна из моделей iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестью линзами. Это подтверждает высокую вероятность данного обновления. Куо подчеркнул, что эти улучшения «значительно повысят качество изображения».

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Благодаря увеличенному до 24 мегапикселей разрешению, фотографии сохранят свое качество даже при значительном обрезании, что обеспечивает большую гибкость при постобработке. Шестикомпонентный объектив также улучшит качество изображения, поскольку каждый элемент предназначен для коррекции различных аберраций и искажений.

Ожидается, что презентация моделей iPhone 17 пройдет в сентябре 2025 года.