Представлен первый в мире «сухой» переносной душ

Стартап Yoomiily анонсировал изобретение, которое позволит принимать душ и мыть голову в любом месте, без использования воды в обычном понимании этого слова и без необходимости в полотенцах. Они утверждают, что создали первую в мире портативную душевую и сушильную систему в одном. Об этом сообщает издание New Atlas.

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Устройство весом 4 кг, похожее на мини-пылесос, на самом деле представляет собой уникальную систему, которая распыляет воду в виде тонкого тумана, а затем всасывает ее обратно. Это позволяет коже и волосам высохнуть всего за несколько секунд.

Создатели утверждают, что Yoomiily экономит до 90% воды по сравнению с обычным душем. Вода, использованная для душа, собирается в отдельный отсек и не смешивается со свежей водой, запас которой составляет 3 литра.

Yoomiily также оснащен сменными насадками для различных функций. Разработчики утверждают, что устройство способно мыть домашних животных так же эффективно, как и волосы человека, всего за одну минуту.

Устройство работает от аккумулятора и обеспечивает час непрерывного использования. Полное мытье тела занимает всего пару минут, столько же времени уходит на мытье волос.

Сейчас Yoomiily активно собирает средства на краудфандинговой платформе и уже превысил свою цель более чем в 50 раз. Базовая модель устройства на текущий момент доступна за $249 (примерно 21,1 тыс. руб. по курсу на 4 августа 2024 года, – «Газета.Ru»), что на 56% ниже цены, которое будет у новинки после релиза.

Устройство будет доставлено по всему миру. Дополнительные аксессуары можно приобрести отдельно. На устройство распространяется двухлетняя гарантия.