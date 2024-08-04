Honor представила новый смарт с фишкой в виде страз

На китайском рынке появился новый стильный смартфон Honor X60i, который привлекает внимание своим необычным дизайном и доступной ценой. Об этом сообщает издание GizChina.

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Особенностью новинки является уникальное дизайнерское решение – кольцо из страз, окружающее вспышку основной камеры. Задняя панель из стекла также привлекает внимание. Белые, розовые и бирюзовые модели имеют узор, напоминающий перья или иней, а черная версия отличается матовой поверхностью.

Экран Honor X60i имеет овальный вырез для фронтальной камеры, который может расширяться для отображения уведомлений, будильников, вызовов и других данных. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном.

Смартфон Honor X60i оснащен процессором Dimensity 6080, который способен справиться с базовыми задачами и даже некоторыми играми. Этот чип поддерживает 5G, что делает его перспективным для повседневного использования. Доступны варианты с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

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Корпус смартфона изготовлен из металла и соответствует стандарту защиты IP64 от влаги и пыли. Смартфон также обладает сертификатом устойчивости к царапинам. Дополнительные функции включают NFC, стереодинамики, слот для двух SIM-карт, а также ИИ-функции для редактирования фотографий и текста.

Стоимость Honor X60i начинается от 1,4 тыс. юаней, что по курсу на 4 августа 2024 года равно примерно 16,6 тыс. руб., за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.