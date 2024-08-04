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Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрёк гражданскую войну

Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании предрёк гражданскую войну в стране.

Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну
© globallookpress.com

Об этом он написал в соцсети X, комментируя одно из видео с протестов в британских городах.

В Англии во время беспорядков задержали десятки человек

«Гражданская война неизбежна», — сказал Маск.

Ранее газета The Times сообщила, что в Сандерленде протестующие подожгли центральный полицейский участок.

Также несколько полицейских пострадали в стычках с протестующими в Британии.

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Илон Маск
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