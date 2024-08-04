Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну

Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрёк гражданскую войну
Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании предрёк гражданскую войну в стране.
Об этом он написал в соцсети X, комментируя одно из видео с протестов в британских городах.
В Англии во время беспорядков задержали десятки человек
«Гражданская война неизбежна», — сказал Маск.
Ранее газета The Times сообщила, что в Сандерленде протестующие подожгли центральный полицейский участок.
Также несколько полицейских пострадали в стычках с протестующими в Британии.