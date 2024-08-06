Китай испытал поезд, развивающий скорость до 1 тыс. км/ч

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) испытала поезд на магнитной подушке, способный развивать в вакуумной трубе скорость до 1 тыс. км/ч. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, тесты прошли в городе Датун (провинция Шаньси) на севере страны. Они продемонстрировали, что пассажирский состав в ходе движения сохраняет устойчивость и безопасен при торможении.

Как утверждается, все характеристики поезда соответствуют техническим спецификациям. Предполагается, что новая транспортная система, которую CASIC начала создавать в Шаньси с апреля 2022 года, в будущем соединит китайские мегаполисы. В частности, она позволит добираться из Пекина в Шанхай, расстояние между которыми составляет по прямой чуть более 1 тыс. км, всего за полтора часа.