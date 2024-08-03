В работе Mail.Ru произошел сбой

Сбой в работе почты Mail.Ru произошел вечером в субботу, 3 августа. Об этом пишет «Комсомольская правда». В компании эту информацию «Ленте.ру» не подтвердили.

О проблемах с загрузкой страницы почтового ящика сообщают пользователи электронной почты. Подобные неполадки зафиксированы как при использовании сервиса с мобильных устройств, так и в веб-версии.

Ранее 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах. Видео по-прежнему доступны к просмотру лишь в «Яндекс.браузере» и десктоп-версии Safari. Нарушения же зафиксированы в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.