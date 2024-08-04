SpaceX успешно запустила ракету с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Трансляция США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Успешный запуск ракеты-носителя компании SpaceX произошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 11:02 по времени Восточного побережья США (в 18:02 по Москве).

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 6 августа. Уточняется, что процесс будет осуществляться рукой-манипулятором Canadarm-2 путем захвата сблизившегося со станцией грузового судна и последующим его присоединением к американскому модулю Unity.

По сообщениям NASA, в рамках миссии космический корабль Cygnus должен доставить на МКС 3,7 тонны груза, в том числе оборудование, материалы для исследований и продовольствие.

Это уже 21-й полет космического грузового корабля к МКС.

Накануне сообщалось, что компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus. Старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.