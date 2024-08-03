Искусственный интеллект (ИИ) может помогать создавать биологическое оружие. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

В способности помогать в создании биооружия чат-боты уличил биохимик Рокко Касагранде. Ученый и его команда под видом «биотеррористов» около 150 часов изучали возможности ИИ и выяснили, что ответы, которые дает чат-бот о биооружии, отличаются от обычной поисковой выдачи.

Так, искусственный интеллект сообщил команде Касагранде о наиболее эффективном способе применения биооружия, а также о том, в какую погоду лучше всего его использовать.