В августе в России подорожали многие iPhone 14 и iPhone 15

Редакция портала «Палач» изучила цены на все актуальные модели iPhone в России в августе и определила наиболее подешевевшие устройства.

Отмечается, что в преддверии выхода нового поколения смартфонов Apple цены на большинство моделей iPhone в России заметно выросли. Так, базовый iPhone 14 на 128 ГБ подорожал на 2 тыс. руб., тогда как версии на 256 и 512 ГБ подешевели на 1 тыс. и 3,1 тыс. руб. — до 71 и 81,5 тыс. руб. соответственно. Заметнее подорожали iPhone 14 Plus: цена моделей на 128, 256 и 512 ГБ с 61, 72,3 и 91,5 тыс. руб. выросла до 69, 81 и 98 тыс. руб.

Среди других подорожавших моделей значатся iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ, iPhone 15 на 128, 256 и 512 ГБ, iPhone 15 Plus на 512 ГБ, все модификации iPhone 15 Pro, а также iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ и 1 ТБ.

Таким образом, из 14 моделей iPhone 14 подешевели лишь 5 устройств. Среди 13 моделей iPhone 15 снижение цен в августе наблюдается только у двух: iPhone 15 Plus на 256 ГБ и iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ.

Несмотря на общий рост цен, некоторые модели остаются привлекательными. Например, iPhone 15 на 128 ГБ и iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, пишет «Палач». При этом модели iPhone 14 в текущих условиях не рекомендуются к покупке из-за завышенных цен.

Наиболее выгодным вариантом в начале августа является iPhone 15 Plus на 256 ГБ за 86,5 тыс. руб., который подешевел на 6,5 тыс. руб. по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, эксперты предполагают, что в начале осени, перед выходом iPhone 16, будут снижены цены на прошлогодние модели iPhone.