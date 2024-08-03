Ноутбук Acemagic с двойным экраном поступит в продажу в августе

Компания Acemagic официально представила ноутбук X1 с двумя экранами и объявила его стоимость. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Acemagic X1 оснащается двумя 14-дюймовыми экранами с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), один из которых крепится на шарнире и может использоваться как рядом с основным дисплеем, так и разворачиваться на внешнюю сторону ноутбука.

За производительность ноутбука отвечает десятиядерный процессор Core i7-1255U. Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти, предлагая два слота DDR4, и может быть оснащено двумя SSD-накопителями 2280 по 2 ТБ каждый.

Среди прочих особенностей ноутбука отмечают поддержку Wi-Fi 6, наличие двух портов USB-C и сканера отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора не раскрывается, но, по заявлениям производителя, батарея способна обеспечить до восьми часов автономной работы.

Acemagic X1 в базовой комплектации оценили в $899 (около 77 тыс. руб.) или €899 (около 83,4 тыс. руб.) в зависимости от рынка. В продаже устройство появится в середине августа.