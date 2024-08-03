Apple установит в новые модели iPhone большие металлические аккумуляторы

Предстоящие флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат увеличенные до 10% аккумуляторы по сравнению с предшественниками. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Instant Digital.

Согласно источнику, iPhone 16 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 3577 мАч, что почти на 10% больше по сравнению с iPhone 15 Pro. Флагманский iPhone 16 Pro Max получит увеличенную почти на 6% батарею емкостью 4676 мАч.

Насколько эти изменения вместе с новым энергоэффективным процессором Apple A18 Pro повлияют на автономность предстоящих смартфонов, не сообщается.

По слухам, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут самыми большими смартфонами за всю историю Apple, так как получат увеличенные до 6,3 и 6,9 дюйма дисплеи соответственно. Также вся линейка iPhone 16 получит новую кнопку захвата на правой грани, которая будет отвечать за запуск камеры и спуск ее затвора.

Среди прочих особенностей ожидается использование аккумуляторов с металлическим корпусом, что соответствует новым требованиям Евросоюза. По данным аналитика Мин-Чи Куо, это изменение повысит энергоэффективность устройств примерно на 10%. Кроме того, эти аккумуляторы будут изготовлены по технологии стековых батарей с повышенной плотностью энергоэлемента. Смартфонам также приписывают увеличенную мощность зарядки с 27 до 40 Вт, а беспроводной зарядки MagSafe — до 20 Вт.

Презентация смартфонов iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.