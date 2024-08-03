Apple пригрозила WeChat и TikTok удалением из App Store

Apple пригрозила удалением приложений китайских технологических гигантов Tencent и ByteDance из-за возможности оплаты в их сервисах в обход App Store. Об этом сообщает Bloomberg.

Американская компания настаивает на закрытии лазеек, которыми пользуются разработчики мини-приложений внутри своих супераппов, чтобы обходить стандартную комиссию Apple в 30% от каждой транзакции. Так, в мае Apple предупредила Tencent о возможном отклонении обновлений WeChat, если компания не запретит разработчикам мини-приложений в WeChat размещать ссылки для приема платежей в обход App Store. В июне аналогичное предупреждение было направлено ByteDance относительно приложения Douyin, китайской версии TikTok.

Apple старается контролировать свою мобильную экосистему, объясняя свои действия необходимостью обеспечения качества и безопасности. Однако в этом году компания стала вести себя в Китае более агрессивно, что может оттолкнуть китайских партнеров и привлечь нежелательное внимание регулирующих органов по всему миру.

Ожидается, что главный конкурент Apple в Китае, Huawei, вскоре тоже начнет взимать комиссию с разработчиков в своей мобильной экосистеме Harmony, однако WeChat от этой комиссии будет освобожден. Это приложение, которым пользуется более миллиарда человек для различных задач. Изначально он создавался в качестве мессенджера, но со временем превратился в суперапп, где можно не только общаться, но также оплачивать счета, бронировать билеты в кино и многое другое. Apple освободила от своей комиссии большинство этих платежей, но транзакции в мини-приложениях и покупка контента внутри мессенджера по-прежнему подлежат сбору.

Tencent уже согласилась отключить ссылки на сторонние платежные системы в мини-приложениях, но Apple требует отключить и внутриигровые чаты между разработчиками и пользователями, что может снизить качество сервиса для игроков. В Douyin в июне запустили программу покупок в приложении, но были вынуждены обложить их комиссией Apple, чтобы избежать блокировки приложения.