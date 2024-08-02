Минюст США подал в суд на TikTok за сбор персональных данных детей

Министерство юстиции США подало в суд на соцсеть TikTok из-за сбора персональных данных детей в возрасте до 13 лет. Об этом пишет The New York Times.

Американские власти полагают, что социальная сеть в обход законодательства позволяла детям до 13 лет создавать учетные записи, при этом даже в «детском режиме» приложение собирало персональные данные.

Отмечается, что представители TikTok тратили от пяти до семи секунд на проверку того, принадлежит ли учетная запись взрослому или ребенку.

До этого министерство юстиции США подало ходатайство в федеральный суд с просьбой отклонить попытку TikTok оспорить закон, который может запретить работу приложения в стране. В документе, поданном в Апелляционный суд США по округу Колумбия, говорится, что TikTok и его китайская материнская компания ByteDance могут собирать массовые данные о пользователях через систему веб-сервисов Lark, включая их мнения по деликатным вопросам, таким как контроль над оружием, абортами и религией.