Минцифры создает платформу по борьбе с мошенниками

Минцифры создает единую платформу для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.

Платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных и бороться с мошенниками в сети заранее - превентивными мерами.

В Минцифры сообщили, что первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 года.

Напомним, что в середине апреля первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова высказалась за объединение усилий ЦБ, МВД, Минцифры, банков для создания цифровой платформы для борьбы с мошенничеством.

В России в 2022 году запущена система Роскомнадзора по борьбе со звонками с подменных номеров "Антифрод", которая за прошлый год заблокировала более 600 млн мошеннических звонков. Свои системы по борьбе с телефонами мошенниками есть у всех операторов "большой четверки", а также у банков.