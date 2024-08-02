Раскрыты убытки Boeing из-за Starliner

Американская аэрокосмическая компания Boeing понесла дополнительные убытки в размере 125 миллионов долларов из-за пилотируемого космического корабля Starliner. Об этом сообщает SpaceNews.

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Как раскрывается в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, убытки компании обусловлены задержкой с завершением первой пилотируемой миссии корабля, который вместо того, чтобы с экипажем вернуться обратно на Землю, до сих пор остается пристыкованным к Международной космической станции (МКС).

Издание напоминает, что всего по программе Starliner компания Boeing понесла убытки в размере около 1,6 миллиарда долларов, из которых на 2023 год приходится 288 миллионов. В американской корпорации не исключили дальнейшие убытки по программе Starliner.

В июле издание Spaceflight Now сообщило, что в последние выходные месяца НАСА проведет решающее испытание пристыкованного к МКС пилотируемого корабля Starliner.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.