Билайн запретил раздавать свыше 20 ГБ со смартфона на ноутбуки в тарифах сотовой связи

Пользователь сайта Пикабу рассказал, что получил на телефон сообщение от оператора Beeline об ограничении раздачи трафика. И эти изменения вступают в силу со 2 августа.

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Пользователь опубликовал снимок сообщения, согласно которому оператор изменил условия бесплатной раздачи интернет-трафика со смартфона. Учитывается объём любого трафика в месяц: будет обеспечена максимальная скорость раздачи в пределах 20 ГБ, свыше этой отметки скорость снизится до 1 Мбит/с.

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По мнению пользователя, опубликовавшего пост на Пикабу, это несправедливо, поскольку он трафик покупает и может распоряжаться на своё усмотрение. К тому же его интересует, насколько правомерны такие действия оператора.