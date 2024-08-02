ФСБ порекомендовала не пользоваться некогда российским браузером Спутник

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по приказу ФСБ, издал рекомендации о неиспользовании снятого с разработки российского браузера Спутник ни в корпоративных, ни в личных целях.

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Рекомендации появились в связи с банкротством разработчика, российской компании «Спутниклаб». Ранее этот браузер использовался в российских компаниях за счёт поддержки SSL-сертификатов Минцифры и нахождения в реестре ПО, оброненного ведомством.

«НКЦКИ рекомендует отказаться от использования браузера "Спутник" в ваших организациях и личных целях», — сказано в сообщении организации.



К тому же известно, что после банкротства разработчика и исключения Спутника из реестра ПО Минцифры 7 марта 2024 года домен браузера приобрела американская организация Global Internet Telemetry Measurement Collective, и в каких целях домен используется, неизвестно.

Поэтому использование браузера может скомпрометировать устройство, так как веб-сервис, ассоциированный с доменным именем браузера, принимает от электроники запросы на обновления.