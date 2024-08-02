На пляже в Болгарии нашли древнеримский саркофаг

В Болгарии полицейский случайно наткнулся на древнеримский саркофаг возле популярного пляжа. Об этом пишет Arkeo News.

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Находка обнаружилась на курорте Св. Константин и Елена, который находится недалеко от города Варна. Полицейский в отставке, проводивший отпуск на курорте, заметил саркофаг недалеко от недавно достроенного отельного комплекса, который еще не начал принимать туристов. Артефакт выглядел бесхозным. Он сообщил о находке властям. На место прибыли сотрудники Археологического музея Варны и регионального отделения Управления по охране культурного наследия Министерства культуры, чтобы изучить находку.

Древняя Варна была фракийским поселением, затем древнегреческой колонией, а после — частью Римской империи. После предварительного осмотра было установлено, что саркофаг, скорее всего, относится к римской эпохе, а именно ко второму или третьему веку нашей эры.

Артефакт длиной примерно 2,3 метра и шириной 90 сантиметров украшен сложным рельефом в виде гирлянд, листьев, винограда, голов животных и цветочных розеток. Кого именно в нем могли похоронить, пока неизвестно. В какой-то момент саркофаг, по всей видимости, использовали в качестве стола, так как он был найден с современной мраморной крышкой с тремя нишами. По словам Милена Маринова, реставратора из Исторического музея в Варне, верхний кусок мрамора специально обрезали, чтобы он образовал ровную столешницу, а после саркофаг покрасили фасадной краской, которую сейчас смывают.

Специалистам еще предстоит с точностью определить, является ли саркофаг археологической ценностью или же это современная копия. Это станет ясно после того, как будет удалена краска и снята мраморная крышка.

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