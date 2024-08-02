Россиян предупредили о потенциальной опасности отечественного браузера

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по приказу ФСБ, рекомендовал прекратить использование браузера «Спутник» в связи с банкротством разработчика и приобретением доменного имени американской компанией.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«НКЦКИ рекомендует отказаться от использования браузера «Спутник» в ваших организациях и личных целях», — говорится в официальном сообщении НКЦКИ.



Браузер «Спутник», разработанный ООО «Спутниклаб», использовался в государственных учреждениях благодаря поддержке отечественных SSL-сертификатов и включению в реестр программного обеспечения Минцифры. В 2023 году ООО «Спутниклаб» было признано банкротом, а 7 марта 2024 года браузер был исключен из реестра ПО Минцифры. Техническая поддержка программы прекратилась в 2022 году, а доменное имя browser-sputnik.ru стало доступным для продажи.

По данным НКЦКИ, доменное имя теперь принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective и используется в неизвестных целях. Веб-сервис, связанный с этим доменом, принимает запросы на обновления от установленных браузеров «Спутник», что создает угрозу внедрения вредоносных модулей и компрометации вычислительных систем.

В НКЦКИ подчеркнули необходимость отказа от браузера «Спутник» для предотвращения возможных рисков, связанных с безопасностью.