ULA и SpaceX получили $1,8 млрд от Космических сил США

Компании United Launch Alliance (ULA) и SpaceX в рамках фазы 2 программы National Security Space Launch (NSSL), предполагающей запуски космических аппаратов в интересах национальной безопасности, получили от Космических сил США дополнительные контракты на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

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На пять лет от Пентагона ULA получила 1,1 миллиарда долларов, тогда как SpaceX — 661 миллион. Дополнительное финансирование обусловлено резким спросом на запуски в рамках фазы 2 программы NSSL.

Ранее издание сообщило, что Военно-воздушные силы США выбрали американские компании Blue Origin и Stoke Space Technologies для участия в программе Orbital Services Program 4 (OSP-4), предполагающей запуск малых спутников в интересах национальной безопасности.

В июне SpaceNews написало, что в рамках фазы 3 программы NSSL на пять лет от Пентагона компании Blue Origin, SpaceX и ULA получили контракты на общую сумму 5,6 миллиарда долларов.