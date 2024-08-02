Стала известна стоимость складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold

Портал Android Headlines раскрыл стоимость флагманского смартфона Pixel 9 Pro Fold и смарт-часов Pixel Watch 3 до их официальной презентации.

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Согласно источнику, стоимость складного смартфона Pixel 9 Pro Fold останется на уровне оригинального Pixel Fold: $1799 (около 154,3 тыс. руб.) или $1919 (около 164,6 тыс. руб.) за версии на 256 и 512 ГБ соответственно.

Смарт-часы Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах: с экраном на 41 и 45 мм. Кроме того, часы будут предлагаться в версиях с Wi-Fi и поддержкой eSIM. Так, 41-мм часы обойдутся в $349 (около 29,9 тыс. руб.) и $449 (около 38,5 тыс. руб.) за версии с Wi-Fi и LTE соответственно. Увеличенная версия будет предлагаться уже за $399 (около 34,2 тыс. руб.) и $499 (около 42,8 тыс. руб.) соответственно.

Презентация Made by Google, где, по слухам, представят сразу четыре смартфона серии Pixel 9, фирменные наушники, часы и другие новинки, запланирована на 13 августа. Ожидается, что после мероприятия состоится релиз Android 15 для фирменных гаджетов Google, а после и для других.