Google в России скоро будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android, заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.

По его словам, которые приводит RuNews24.ru, произойдет это не по инициативе российской стороны.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — говорит он.



Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупреждал о резком падении скорости YouTube. Он уточнил, что российские дата-центры, которые сотрудничали с Google, в ближайшее время могут перестать работать по серым схемам. Однако планов о полной блокировке ресурса на территории России Александр Хинштейн не подтвердил.

Замедление работы YouTube больше всего навредит блогерам-новичкам, рассказала блогер и ведущая YouTube-канала «В поисках идеального отеля» Ксения Переина. По ее словам, стартапы точно понесут потерю доходов.

Google прокомментировал замедление YouTube в России

При этом на фоне новостей о возможной блокировке видеохостинг нарастил охват аудитории в России. С 22 по 28 июля, когда появились массовые жалобы на низкую скорость загрузки видео, количество человек старше четырех лет, воспользовавшихся видеохостингом, составило 82,5 млн. Это на 2,4% больше, чем за аналогичную неделю в 2023 году, и немногим больше, чем на прошлой неделе (82,1 млн).