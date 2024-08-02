Раскрыта природа пульсирующей звезды

Астрономы Университета Тулузы во Франции раскрыли природу звезды TIC 441725813, обнаружив, что она представляет собой гибридную пульсирующую субкарликовую звезду. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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TIC 441725813 (также известный как TYC 4427-1021-1), представляет собой гибридный горячий субкарлик B (sdB), относящийся к особой разновидности звезд, называемых пульсаторами. В ядрах этих компактных и высокотемпературных объектов происходит горение гелия, а тонкая оболочка состоит из водорода. Известны два типа пульсаций: короткопериодические моды давления (p-моды) и длиннопериодические гравитационные моды (g-моды).

Исследователи проанализировали данные фотометрических наблюдений, полученных с помощью спутника НАСА TESS, для детального анализа кривых блеска TIC 441725813. Был выявлен широкий спектр особенностей, включая низкие и высокие частоты, а также присутствие как g-мод, так и p-мод.

На основе частот двух типов мод были оценены периоды вращения ядра и внешней оболочки звезды. Ядро звезды вращается медленно с периодом около 85,3 дня, в то время как внешняя оболочка вращается значительно быстрее, с периодом около 17,9 дня.

Авторы исследования предположили, что TIC 441725813 может быть частью короткопериодической двойной системы, состоящей из субкарлика B и белого карлика, с орбитальным периодом около 6,7 часа. Это объясняет значительное различие в скорости вращения ядра и оболочки звезды. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные спектроскопические наблюдения.