Разработчики игр пожаловались на работу с Apple

Независимые разработчики игр для Apple Arcade и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro пожаловались на сотрудничество с компанией Apple. Они заявили, что работать с фирмой невыносимо из-за ее «токсичности», передает Eurogamer.

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Портал недавно опубликовал отчет, в котором поделился опытом некоторых разработчиков. По их словам, Apple не понимает потребностей геймеров и не предоставляет необходимую поддержку.

Согласно отчету, одна из ключевых проблем - отсутствие контакта и технической поддержки со стороны «яблочной» компании.

«Мы можем неделями не слышать ничего от Apple, а их общее время ответа на электронные письма составляет три недели, если они вообще отвечают»», - заявил источник портала.



Разработчики Vision Pro назвали техническую поддержку Apple «худшей». Они утверждают, что разработка игр для этой платформы ощущается как «возвращение на 10 лет назад».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что специалисты компании Apple работают над складными iPhone. Они могут быть представлены в 2026 году, отметило издание.