Ученые подсчитали количество галактик во Вселенной

Сегодня ученые могут наблюдать не более 3% Вселенной, однако это знание позволяет примерно оценить количество находящихся в ней галактик. Об этом американские астрономы из Планетологического института в штате Аризона рассказали научному порталу Live Science.

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В своих подсчетах команда использовала два подхода. Первый основан на представлении о приблизительных размерах Вселенной и предельной массе галактических структур.

Возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет. Однако, поскольку космическое пространство все это время расширялось во всех направлениях, общая протяженность Вселенной должна достичь 46 млрд световых лет к настоящему времени.

Установив верхний и нижний порог массы галактики, ученые вычислили, что их во Вселенной может существовать до 1-2 трлн.

Астрономы также использовали второй подход, основанный на данных космического аппарата New Horizon в 2021 году. Зонд собрал информацию об общем количестве света в различных участках неба и оценил, сколько галактик потребуется для свечения такой интенсивности.

На основании наблюдений New Horizon ученые высчитали, что во Вселенной может быть в сто раз меньше галактик, чем предполагало первое исследование — 100-200 млрд.