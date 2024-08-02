Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M6 Plus с новым Snapdragon

Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M6 Plus, который отличается от базовой версии улучшенным процессором и более плавным экраном. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Poco M6 Plus оснащается более мощным чипом Snapdragon 4 Gen 2 AE вместо MediaTek Helio G91 Ultra. Кроме того, в этой модели используется 6,79-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тогда как Poco M6 предлагал матрицу с частотой 90 Гц.

По другим параметрам смартфоны схожи: новинка тоже оснащается основной 108-мегапиксельной камерой с сенсором Samsung ISOCELL HM6, которая дополнена макромодулем на 2 Мп, а также селфи-камерой с разрешением 13 Мп.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 на базе фирменной оболочки HyperOS. Для этого смартфона заявлен выпуск двух обновлений Android и поддержка патчами безопасности в течение четырех лет.

Среди прочих особенностей отмечается наличие разъема для наушников, ИК-порта для управления бытовой техникой, а также гибридного слота для двух SIM-карт и карты памяти microSD.

В Индии Poco M6 Plus будет доступен в двух модификациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ по цене от 13,5 тыс. рупий и 14,5 тыс. рупий соответственно (около 13,8 и 14,8 тыс. руб.). О доступности новинки в России пока не сообщается.