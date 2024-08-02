Ученые раскрыли мрачную тайну «кричащей» мумии из Древнего Египта

Ученым удалось раскрыть мрачную тайну «кричащей» мумии из Древнего Египта. Согласно новому обследованию древнего тела, женщина умирала в агонии и криках, передает ScienceAlert.

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Исследование провели радиолог Сахар Салим из Каирского университета и антрополог Самия Эль-Мергани из египетского Министерства туризма и древностей. Раньше считалось, что в смерти женщины не было ничего примечательного, а пугающая мимика проявилась после неудачно выполненной мумификации. Однако ученые опровергли данный факт.

«Кричащее выражение лица мумии можно интерпретировать как трупные спазмы, подразумевая, что женщина умерла, крича от агонии или боли», — утверждают эксперты.



Есть вероятность, что бальзамировщики мумифицировали напряженное тело женщины, сохранив положение ее открытого рта в момент смерти. Кроме того, не исключено, что сжатые мышцы не позволили бальзамировщикам закрыть ее рот. По мнению специалистов, истинная судьба женщины и причина ее смерти никогда не будут известны науке.

Ранее сообщалось, что при раскопках в Египте найден древний «Город мертвых» с десятками гробниц, в которых находятся мумифицированные останки. Команда археологов недавно обнаружила в Асуане множество гробниц, которые повторно использовались в течение 900 лет. В каждой гробнице находилось от 30 до 40 мумий, часто это были семьи. Ученые полагают, что они умерли от инфекционных заболеваний.