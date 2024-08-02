Названы лучшие Android-смартфоны в нескольких ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июльский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности сразу в нескольких ценовых диапазонах.

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В категории до 999 юаней (до 11,7 тыс. руб.) лидером стал ZTE Axon A41 5G с субфлагманским процессором 2021 года, Snapdragon 870. В тройке лидеров также значатся ZTE Voyage 41 5G с бюджетным чипом Unisoc T760 и iQOO Z8x на базе Snapdragon 6 Gen 1.

В диапазоне от 1000 до 1999 юаней (до 23,5 тыс. руб.) лидером признан Redmi Turbo 3 с мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. За ним следуют Redmi K70E с MediaTek Dimensity 8300 Ultra и OnePlus Ace 3V со Snapdragon 7+ Gen 3.

Флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition с мощным чипом Dimensity 9300+ занял первое место в категории от 2000 до 2999 юаней (до 35,3 тыс. руб.). Второе место досталось базовой модели Redmi K70, а третье — iQOO Neo9. За производительность этих устройств отвечает прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.

В ценовом сегменте от 3000 до 3999 юаней (до 47,1 тыс. руб.) первое место занял OnePlus Ace 3 Pro, а второе и третье места — Meizu 21 и Realme GT5 Pro соответственно, работающие на Snapdragon 8 Gen 3.

В категории от 4000 юаней (от 47,6 тыс. руб.) лидируют Red Magic 9 Pro и OnePlus 12 на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Третье место досталось игровому Red Magic 9S Pro, который получил разогнанную версию чипа под названием Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.