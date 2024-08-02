Boeing обнаружила критический недостаток в своем проблемном самолете

Компания Boeing и ВВС США обнаружили очередную проблему высшего класса опасности в самолете-заправщике КС-46, связанную с ненадежной работой топливного насоса. Об этом сообщил портал Defense News.

По классификации опасности для самолета новая проблема относится к первому - высшему - классу. Всего в КС-46 сейчас насчитывается семь таких дефектов.

Ранее весной Boeing сообщала о проблемах с воздушными трассами самолета, которые выходили из строя от вибрации все того же топливного насоса, и потребовали внесения существенных изменений в конструкцию.

Представитель ВВС США Кевин Стэми заявил, что сейчас производитель нашел выход из ситуации, однако на данный момент речь об окончательном решении проблемы не идет: временные меры лишь позволят снизить опасность для экипажей до приемлемого уровня.

Другой "долгоиграющей" недоработкой самолета-заправщика является система камер, которая позволяет экипажу отслеживать положение заправляемого самолета. Первая версия имела существенные проблемы с искажением перспективы и плохой работой в тенях. В 2022 году комиссия ВВС, спустя годы работы, одобрила новую версию, однако с тех пор сроки ее поставки многократно "сдвигались вправо". Ожидается, что заправщики получат новые камеры не раньше весны 2026 года.

Производитель также должен будет доработать механизм привода топливной штанги для того, чтобы она была совместима со штурмовиками А-10. Такое требование к перспективному заправщику от представителей Пентагона вдвойне озадачивает, поскольку в американском военном ведомстве неоднократно заявляли, что планируют вскоре списать эти самолеты.

Самым досадным для Boeing является то, что работы по устранению недостатков компания должна выполнить за свой счет: таковы были условия контракта, который сначала казался весьма прибыльным. Сейчас же стоимость разработки превысила 7 миллиардов долларов.